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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
19 فبراير 2025 08:44

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.2 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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