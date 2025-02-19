كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.2 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.2 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 10.2°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 02:30 UAE Local time. pic.twitter.com/4wLaGslwYn— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 19, 2025