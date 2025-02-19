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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية
19 فبراير 2025 10:39

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كي بي شارما أولي، رئيس مجلس وزراء نيبال.

المصدر: وام
رئيس الدولة
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