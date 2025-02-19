"الأمن السيبراني" يوصي بتحديث متصفح كروم

أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزة المستخدمين إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل.

وأصدرت جوجل مؤخراً، تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل جوجل. للإطلاع على تفاصيل الثغرات يرجى متابعة الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/2025/02/stable-channel-update-fordesktop_18.html https://chromereleases.googleblog.com