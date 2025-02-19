شرطة أبوظبي تعرض مختبر الابتكار التطبيقي في "آيدكس 2025"

استعرض قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، مخرجات الدورة الأولى لمشروع حاضنات الأفكار الشرطية، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وتزامنًا مع فعاليات شهر "الإمارات تبتكر 2025".





وقال المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية، إن مختبر الابتكار التطبيقي تم تجهيزه وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا في الابتكار بغرض تهيئة البيئة المناسبة للمنتسبين في تطبيق الابتكارات الشرطية، والتي تتوافق مع طبيعة الفرص المستقبلية المتاحة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتطلعاتها المستمرة في استدامة الريادة في "الأمن والأمان".





وأوضح أن مخرجات الدورة الأولى لمشروع حاضنات الأفكار الشرطية، ضمن مختبر الابتكار الشرطي التطبيقي، تتضمن أبرز الأفكار والنماذج الأولية للمشاريع التي تم تطويرها من خلال فرق الابتكار بشرطة أبوظبي ممثلة في مشروع طائرة بدون طيار شرطية ذات الإقلاع العمودي ذات بروتوكول خاص للاتصال المباشر، ونظام تعزيز الصحة النفسية باستخدام "CBT" الذي يعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ونظام مستشعر الرؤية أثناء الضباب لدوريات الشرطة أو المركبات الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومنظومة الطائرات بدون طيار المتكاملة لمعرفات الطائرات بدون طيار ضمن المجال الأمني.

ولفت إلى أهمية برنامج حاضنات الأفكار الشرطية في رفع مستوى نضج الابتكار وثقافته لمختلف القطاعات الشرطية، وبما يشمل تطوير كفاءات ومهارات المبدعين والمبتكرين.