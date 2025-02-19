أوكرانيا تستعرض أنظمتها غير المأهولة في "آيدكس"

تستعرض أوكرانيا خلال مشاركتها في فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" أحدث التقنيات الدفاعية، لا سيما في مجال الأنظمة غير المأهولة.

وقال إيفان سيبرياكوف، المدير الأول لمركز الأنظمة غير المأهولة في مؤسسة "Spetstechnoexport"، ممثل الجناح الأوكراني في معرض "آيدكس" 2025، إن "Spetstechnoexport" مؤسسة مملوكة للدولة تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الأوكرانية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 26 عاماً في مجال تصدير واستيراد المعدات الدفاعية.

وأضاف أن المؤسسة تلعب دوراً أساسياً في تنسيق مشاركة أكثر من 20 مصنّعاً أوكرانياً متخصصاً في مجال الصناعات الدفاعية ضمن الجناح الأوكراني بمعرض "آيدكس"، وذلك من خلال تقديم أحدث الحلول في مجال الأنظمة غير المأهولة والتقنيات الدفاعية المتقدمة.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لمشاركة أوكرانيا في المعرض هو تعزيز الشراكات الدولية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، التي تنطوي على فرص كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا الدفاعية، وجذب المستثمرين الدوليين لتأسيس شراكات استراتيجية مع الشركات الأوكرانية.

