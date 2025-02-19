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«عونك يا وطن» يجهز 1000 صندوق مير رمضاني للأسر المتعففة

«عونك يا وطن» يجهز 1000 صندوق مير رمضاني للأسر المتعففة
19 فبراير 2025 13:57

قام فريق «عونك يا وطن» التطوعي بتجهيز 1000 صندوق مير رمضاني، لتوزيعها على الأسر المتعففة والعمال، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيلاً لدوره في «عام المجتمع»، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري.

يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وضمن حملة الفريق السنوية التي ينظمها قبيل الشهر الفضيل.

وقدم الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وبركات على دولتنا الغالية.

وأضاف أن فريق «عونك يا وطن» يسعى جاهدا لنشر أسمى القيم الإنسانية، من خلال تبني البرامج الإنسانية والخيرية، وتعزيز قيم التسامح والعطاء خلال الشهر الفضيل بين أفراد المجتمع الإماراتي.

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وأكد أن «المير الرمضاني» يُعدّ من أبرز الحملات السنوية التي ينظمها فريق «عونك يا وطن» التطوعي، بهدف مد يد العون لهذه الأسر وتخفيف الأعباء المادية الإضافية عنها خلال الشهر الكريم.

كما توجه بالشكر إلى جميع المتطوعين والعاملين في الفريق على جهودهم المبذولة طوال الشهر الفضيل، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الداعمين الذين ساهموا في إنجاح حملة المير الرمضاني لهذا العام، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي الذي تتميز به الدولة، ويعزز من قيم العطاء والخير في المجتمع.

من جانبها، أوضحت سلام القاسم، منسق فريق «عونك يا وطن»، أن عملية توزيع المير الرمضاني شملت صناديق مخصصة تحتوي على جميع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم.

المصدر: وام
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