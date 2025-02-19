حاكم رأس الخيمة يطلع على استراتيجية "إي آند الإمارات"

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على استراتيجية شركة "إي آند الإمارات"المشغل الرائد لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات، وخططها الرامية إلى تحقيق إنجازات نوعية تدعم نموها المستدام وتعزز أعمالها على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لـ 'إي آند الإمارات'، والوفد المرافق له في قصره بمدينة صقر بن محمد.

وتعرف سموه خلال اللقاء على الجهود المستمرة لشركة "إي آند الإمارات" لاستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع، وتطوير أعمالها وخدماتها في مجال التحول الرقمي، بهدف تقديم أفضل الحلول والخدمات المبتكرة التي تواكب أحدث التقنيات، فضلاً عن الاستثمار في الكوادر الوطنية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإنجازات الشركة، التي تعد إحدى أبرز الشركات الوطنية، إذ نجحت عبر مسيرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أعرب مسعود محمد شريف عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على استقباله وفد الشركة، ودعمه لخططها التطويرية في الإمارة، وتمكينها من المساهمة في المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

