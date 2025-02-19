الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعرض مركبة الدورية المستقبلية ذاتية القيادة و آلية نمر خلال "آيدكس"

شرطة أبوظبي تعرض مركبة الدورية المستقبلية ذاتية القيادة و آلية نمر خلال "آيدكس"
19 فبراير 2025 15:26

عرضت شرطة أبوظبي النسخة الأولى من مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية " MAGNUM MK1" (دورية المستقبل ذاتية القيادة) المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي و دورية العمليات الخاصة بعيدة المدى من نوع  نمر"LRSOV" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" المقام حاليا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وأوضح العميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي أن مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية ذاتية القيادة" MAGNUM MK1" والتي تم تطويرها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع شركة "كينتسوجي" وشركة إيدج القابضة المختصة في التقنيات المتقدمة مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي وتمتاز بكونها مدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي حيث تم تزويدها بكاميرا تصوير للتغطية بزاوية 360 وكاميرات أشعة تحت الحمراء وهي مجهزة بأنظمة مضادة للتشويش ونظام "GPS" وبها غرفة احتجاز مجهزة بنظام متكامل لمراقبة العلامات الحيوية و صندوق متكامل للطائرات بدون طيار وقابلة لإضافة روبوتات متخصصة.

 

وأشار إلى أنه تم أيضًا عرض النسخة الشرطية من آلية نمر للعمليات الخاصة بعيدة المدى "LRSOV"، المصنعة بفخر في دولة الإمارات، والتي تجمع بين خفة الحركة والقوة الاستثنائية وقابلية النقل بالمروحية لتلبية الاحتياجات المتخصصة للدوريات، وبما يحقق خدمات أمنية ريادية لمجتمع إمارة أبوظبي ..موضحًا أن مركبة نمر شاركت مؤخراً في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، وأثبتت جاهزيتها وقدراتها المذهلة من خلال دعم عمليات السلامة والأمن التي نفذتها شرطة أبوظبي خلال المهرجان.

 

أخبار ذات صلة
نموذج ذكاء اصطناعي جديد يدمج جينوم كل الأنواع الحية
تقنيات ثورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في "آيدكس 2025"
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

وأكد أن هذه التطورات تُجسد التزام شرطة أبوظبي التام بتبني أحدث التقنيات والمركبات المتطورة، بما يعزز من جاهزيتها الأمنية وقدراتها الاستباقية في مواجهة التحديات، تماشيًا مع الأهداف والأولويات الاستراتيجية للقيادة في ترسيخ أمن واستقرار الإمارة، وترسيخ الابداع و الابتكار والجاهزية للمستقبل في العمل الشرطي، وفق أرقى المعايير العالمية.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
السيارات ذاتية القيادة
شرطة أبوظبي
آيدكس
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©