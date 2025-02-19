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علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غداً

توقعات بسقوط أمطار غداً
19 فبراير 2025 18:51

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30، والمد الثاني عند الساعة 05:40، والجزر الأول عند الساعة 11:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:33.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحيانا، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32، والمد الثاني عند الساعة 01:22، والجزر الأول عند الساعة 08:32، والجزر الثاني عند الساعة 19:16.

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