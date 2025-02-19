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علوم الدار

حمدان بن محمد يزور معرض آيدكس 2025

حمدان بن محمد يزور معرض آيدكس 2025
19 فبراير 2025 19:27

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معرض آيدكس 2025 في مركز أدنيك في أبوظبي.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حمدان بن محمد يزور معرض آيدكس 2025 في مركز أدنيك في أبوظبي، ويتفقد عدداً من الشركات والمنصات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة ضمن نسخته السابعة عشرة والأكبر في تاريخ المعرض، ويعد من أهم الفعاليات المعنية بالصناعات الدفاعية على الصعيد العالمي».

 

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آيدكس ونافدكس
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
معرض آيدكس
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