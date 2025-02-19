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نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يلتقي رئيس المكتب الوطني للإعلام

نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يلتقي رئيس المكتب الوطني للإعلام
19 فبراير 2025 19:42

استقبل معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، اليوم، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام بمناسبة زيارته الرسمية لدولة الكويت بحضور معالي عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى الكويت.
وأكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال اللقاء الذي عقد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.. متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مشيداً بما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.
ونوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين لما له من دور أساسي في دعم المسيرة التنموية المشتركة والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات.
من جانبه أعرب معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام عن اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تقدم ملحوظ لا سيما في المجال الإعلامي مؤكدا الحرص على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الإعلامي بما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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المصدر: وام
المكتب الوطني للإعلام
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