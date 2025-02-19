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علوم الدار

هزاع بن زايد يدشن مشروع الساد السكني في منطقة العين

هزاع بن زايد يدشن مشروع الساد السكني في منطقة العين
19 فبراير 2025 21:29

دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مشروع الساد السكني في منطقة العين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « دشنا مشروع الساد السكني في منطقة العين، والذي يوفر 306 فلل سكنية للمواطنين، وتنفذه هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المشروع يأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي للأسر الإماراتية » .

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
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