هزاع بن زايد يدشن مشروع الساد السكني في منطقة العين

دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مشروع الساد السكني في منطقة العين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « دشنا مشروع الساد السكني في منطقة العين، والذي يوفر 306 فلل سكنية للمواطنين، وتنفذه هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المشروع يأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي للأسر الإماراتية » .

دشنا مشروع الساد السكني في منطقة العين، والذي يوفر 306 فلل سكنية للمواطنين،وتنفذه هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المشروع يأتي في إطار رؤية الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي للأسر الإماراتية pic.twitter.com/JDSC74SaBI — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) February 19, 2025