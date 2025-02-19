حمدان بن محمد يزور معرض دبي العالمي للقوارب 2025

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، معرض دبي العالمي للقوارب 2025 في نسخته الـ31، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 فبراير الجاري، في «دبي هاربر»، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية، تمثل ما يزيد على 60 دولة.

وأكد سموه، خلال الزيارة، التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن معرض دبي العالمي للقوارب بات أحد الأحداث العالمية الرائدة التي ترسخ مكانة دبي وجهة بحرية عالمية رئيسية، مشيراً إلى امتلاك دبي بنية تحتية عالمية وفق أرقى المعايير المعتمدة الدولية في هذا المجال، ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال.

وقال سموه: «سعداء بما شاهدناه اليوم من مشاركات نوعية في حدث يجمع أهم المعنيين بالقطاع البحري من حول العالم، من كبرى الشركات والعلامات التجارية، ما يعكس مدى عمق الروابط التي تجمع دبي بالقائمين على هذا القطاع انطلاقا من كونها مركزاً رئيساً لهذه الصناعة على مستوى المنطقة، بما تمتلكه من موانئ عالمية المستوى ومرافق خدمية وبنية تحتية على أكبر قدر من التميز والكفاءة، وما تقدمه من خدمات بحرية وملاحية هي الأرقى عالمياً».

وتفقد سمو ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال زيارته إلى المعرض، بحضور، معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، حيث توقف سموه عند منصة شركة «جلف كرافت» صاحبة العلامة الإماراتية الرائدة، والمصنّعة لليخوت الفاخرة والتي كشفت خلال المعرض عن 11 قارباً فاخراً للمرة الأولى.

كما حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية المتواجدة، حيث تفقد سموه منصة شركة «مايورا» العلامة التجارية الإيطالية الجديدة التي تعرض منتجاتها لأول مرة في المنطقة انطلاقاً من دبي، كما زار سموه، منصة شركة «سان لورينزو 96 نوفا» إحدى أكبر شركات اليخوت العالمية، والتي تشارك هي الأخرى للمرة الأولى في المعرض. ويشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة أكثر من 200 يخت ومركبة مائية، تقدمها أشهر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القوارب مثل Azimut، Ferrettiو Gulf Craft Sunseekerو Yachts One، كما يوفر فرصاً مميزة للمجتمع البحري، لا يقتصر على استعراض أحدث وأفخم تصاميم اليخوت والقوارب، بل يشمل أيضاً تسهيل عمليات البيع والشراء لليخوت الفاخرة المستعملة والترويج للعقارات الساحلية الفاخرة وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع، فضلاً عن إتاحة المجال لعقد شراكات تجارية واعدة مع توفير تجربة ضيافة راقية ومبتكرة.

ويواصل معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 مواكبته للتغيرات المتسارعة في المجال البحري، حيث تشهد دورة هذا العام تطوراً ملحوظاً بما يقدمه من وجهات جديدة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار بدءاً من قسم الوساطة الذي يوفر للمشترين فرصة فريدة لاختيار اليخوت المستعملة بدعم من خبراء في هذا المجال، وصولاً إلى منطقة الابتكار التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا البحرية، كما يؤكد المعرض ريادته في مجال الابتكار والاستثمار والتعاون على مستوى القطاع، انطلاقاً من مكانته العالمية منصة لليخوت والملاحة البحرية.