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علوم الدار

تفاهم بين «جامعة الشارقة» والشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل بن سعود القاسمي وحميد مجول النعيمي خلال التوقيع (وام)
20 فبراير 2025 01:30

الشارقة (وام)

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وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار بهدف تعزيز التعاون في مجالات الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
وقّع المذكرة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة بمقر الجامعة.
وأشاد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، بالجهود التي تبذلها جامعة الشارقة للحفاظ على مكانتها على مستوى المنطقة والعالم، ودعمها المستمر للابتكار، واستعرض مسيرة الشبكة العربية للإبداع والابتكار ورؤيتها الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها في دعم الإبداع والابتكار في العالم العربي، منوهاً إلى أن التعاون يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين، ويتيح منصة متكاملة لدعم المشاريع الإبداعية التي تُسهم في التنمية المستدامة.
تستهدف المذكرة تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة تشمل تنظيم فعاليات مشتركة وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الإبداعية، بالإضافة إلى رعاية الكوادر المبدعة والمبتكرة علاوة على تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإطلاق مسابقات الابتكار، ودعم تسجيل الابتكارات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة العالمية.

الإمارات
الشارقة
جامعة الشارقة
الابتكار
فيصل بن سعود القاسمي
حميد مجول النعيمي
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