الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق «عجمان للتعليم والتدريب» 24 فبراير

جانب من المؤتمر الصحفي (وام)
20 فبراير 2025 01:30

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
ميلان بطل «المرحلة الرابعة» لـ«طواف الإمارات» في أم القيوين

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة عجمان، معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 بنسخته الـ12 بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية من حول العالم.
وأعلن عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن الحدث في نسخته الحالية شهد توسعاً كبيراً في عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية والدول المشاركة، الأمر الذي يجسّد مكانته، بوصفه أحد القنوات المستدامة في تطوير القطاع التعليمي، وتنمية استثماراته، وكونه منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية، وفتح آفاق جديدة للطلاب للتعرف على أحدث البرامج والتخصصات الأكاديمية.
وقال النعيمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمركز شباب عجمان، وكشفت فيه عن فعاليات الدورة الجديدة، بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية: إن المعرض في نسخته الحالية له طابع تعليمي مجتمعي خاص، وذلك بسبب تزامنه مع «عام المجتمع»، منوهاً إلى أنه يلعب دوراً ريادياً في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية، ورفد سوق العمل بخريجين وخريجات مؤهلين بمهارات تتوافق مع متطلبات المستقبل، وبما يعزّز التطور المهني والاقتصادي، إلى جانب ما يوفره من منصة تعليمية مستدامة تضم الجامعات والمؤسسات التعليمية، ودوره في الترويج لفرص الاستثمار التعليمي في الإمارة والدولة.
وأكد النعيمي حرص اللجنة المنظمة على تسليط الضوء على مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره من أبرز التوجهات المستقبلية، التي تشهد تطوراً سريعاً، وله تأثير كبير في القطاعات كافة، إلى جانب تشجيع التفاعل والتعاون بين الجامعات المشاركة لتبادل الخبرات والشراكات في هذا المجال.
وأوضح أن فعاليات المعرض تتواصل في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، بقاعة الإمارات للضيافة بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية، منها ما يزيد على 25 جامعة تشارك للمرة الأولى.

الإمارات
عجمان
الكوادر الوطنية
عبدالله النعيمي
معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب
معرض عجمان
غرفة عجمان
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©