انطلاق «عجمان للتعليم والتدريب» 24 فبراير

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة عجمان، معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 بنسخته الـ12 بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية من حول العالم.

وأعلن عبدالله عبدالمحسن النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن الحدث في نسخته الحالية شهد توسعاً كبيراً في عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية والدول المشاركة، الأمر الذي يجسّد مكانته، بوصفه أحد القنوات المستدامة في تطوير القطاع التعليمي، وتنمية استثماراته، وكونه منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية، وفتح آفاق جديدة للطلاب للتعرف على أحدث البرامج والتخصصات الأكاديمية.

وقال النعيمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمركز شباب عجمان، وكشفت فيه عن فعاليات الدورة الجديدة، بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية: إن المعرض في نسخته الحالية له طابع تعليمي مجتمعي خاص، وذلك بسبب تزامنه مع «عام المجتمع»، منوهاً إلى أنه يلعب دوراً ريادياً في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية، ورفد سوق العمل بخريجين وخريجات مؤهلين بمهارات تتوافق مع متطلبات المستقبل، وبما يعزّز التطور المهني والاقتصادي، إلى جانب ما يوفره من منصة تعليمية مستدامة تضم الجامعات والمؤسسات التعليمية، ودوره في الترويج لفرص الاستثمار التعليمي في الإمارة والدولة.

وأكد النعيمي حرص اللجنة المنظمة على تسليط الضوء على مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره من أبرز التوجهات المستقبلية، التي تشهد تطوراً سريعاً، وله تأثير كبير في القطاعات كافة، إلى جانب تشجيع التفاعل والتعاون بين الجامعات المشاركة لتبادل الخبرات والشراكات في هذا المجال.

وأوضح أن فعاليات المعرض تتواصل في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، بقاعة الإمارات للضيافة بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية، منها ما يزيد على 25 جامعة تشارك للمرة الأولى.