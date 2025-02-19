الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد «الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع بيلاروسيا وبوتان

طارق الطاير والحضور خلال اللقاء (وام)
20 فبراير 2025 01:30

باكو (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
ميلان بطل «المرحلة الرابعة» لـ«طواف الإمارات» في أم القيوين

بحث الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، أمس، مع كل من معالي نتاليا كوتشانوفا، رئيسة مجلس الجمهورية في بيلاروسيا، ومعالي لونغتن دورجي، رئيس الجمعية الوطنية في مملكة بوتان، سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، وكل من المجلس والجمعية.
وجرت خلال اللقاءين اللذين عُقدا على هامش مشاركة الوفد في أعمال الجلسة الخامسة عشرة للجمعية، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، مناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، الذي يضم كلاً من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

التعاون البرلماني
الإمارات
بيلاروسيا
بوتان
المجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
البرلمانية الآسيوية
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©