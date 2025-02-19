وفد «الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع بيلاروسيا وبوتان

باكو (وام)

بحث الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، أمس، مع كل من معالي نتاليا كوتشانوفا، رئيسة مجلس الجمهورية في بيلاروسيا، ومعالي لونغتن دورجي، رئيس الجمعية الوطنية في مملكة بوتان، سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، وكل من المجلس والجمعية.

وجرت خلال اللقاءين اللذين عُقدا على هامش مشاركة الوفد في أعمال الجلسة الخامسة عشرة للجمعية، المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، مناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، الذي يضم كلاً من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.