راشد بن حميد: عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقافة الابتكار

عجمان (وام)

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، «منصة الابتكار»، في حديقة الصفيا بعجمان، وتفقد الأجنحة المشاركة بها. واطلع الشيخ راشد خلال جولة رافقه فيها الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، على أحدث المشاريع والابتكارات. وأطلق «برنامج عجمان للتميز»، «منصة الابتكار»، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والجامعات، بهدف استعراض أحدث الابتكارات، وتعزيز بيئة الإبداع في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن عجمان تولي أهتماماً كبيراً، لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخها، في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن «منصة الابتكار»، تعد فرصة مثالية لاستعراض المشاريع الإبداعية، التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. وأضاف: «نحرص على دعم الكفاءات الوطنية، وتشجيع الشباب على تبني الابتكار نهجاً رئيساً في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وتحقيق رؤيتها المستقبلية».

ومن جانبه، قال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، إن عجمان تسير بخطى ثابتة، نحو تعزيز بيئة الابتكار، مشدداً على أهمية دعم المواهب الشابة، وتوفير منصات تحفز الإبداع، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن هذه الفعالية، تتيح الفرصة للمبدعين، لعرض أفكارهم والتفاعل مع الخبراء في مختلف المجالات، ما يسهم في تسريع عملية تطوير الابتكارات، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.