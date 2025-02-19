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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يستقبل الأمين العام لوزارة خارجية مملكة هولندا

شخبوط بن نهيان يستقبل الأمين العام لوزارة خارجية مملكة هولندا
20 فبراير 2025 00:08

بحث معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي لمعالي كريستيان ريبيرغن، الأمين العام لوزارة خارجية مملكة هولندا، علاقات التعاون المشترك والفرص المتاحة لتطويرها وتنميتها.
وأشاد الجانبان، خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز العلاقات بين البلدين وأفريقيا، خاصة في المجالات الحيوية، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والمياه، وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة، ويعزز التقدم والازدهار في البلدين.

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