حمدان بن محمد: دبي تواصل ريادتها للقطاع البحري

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب 2025 في نسخته الـ31، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 فبراير الجاري، في «دبي هاربر»، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية، تمثل ما يزيد على 60 دولة.

وأكد سموه، خلال الزيارة، التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن معرض دبي العالمي للقوارب بات أحد الأحداث العالمية الرائدة التي ترسخ مكانة دبي وجهة بحرية عالمية رئيسية، مشيراً إلى امتلاك دبي بنية تحتية عالمية وفق أرقى المعايير المعتمدة الدولية في هذا المجال، ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال.

وقال سموه أمس: «سعداء بما شاهدناه اليوم من مشاركات نوعية في حدث يجمع أهم المعنيين بالقطاع البحري من حول العالم، من كبريات الشركات والعلامات التجارية، ما يعكس مدى عمق الروابط التي تجمع دبي بالقائمين على هذا القطاع انطلاقاً من كونها مركزاً رئيساً لهذه الصناعة على مستوى المنطقة، بما تمتلكه من موانئ عالمية المستوى ومرافق خدمية وبنية تحتية على أكبر قدر من التميز والكفاءة، وما تقدمه من خدمات بحرية وملاحية هي الأرقى عالمياً».

وتفقد سمو ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال زيارته المعرض، بحضور معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، حيث توقف سموه عند منصة شركة «جلف كرافت» صاحبة العلامة الإماراتية الرائدة، والمصنّعة لليخوت الفاخرة والتي كشفت خلال المعرض عن 11 قارباً فاخراً للمرة الأولى.

كما حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة، حيث تفقد سموه منصة شركة «مايورا» العلامة التجارية الإيطالية الجديدة التي تعرض منتجاتها لأول مرة في المنطقة انطلاقاً من دبي، كما زار سموه، منصة شركة «سان لورينزو 96 نوفا» إحدى أكبر شركات اليخوت العالمية، والتي تشارك هي الأخرى للمرة الأولى في المعرض.

رؤية طموحة

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب في «دبي هاربر».

وأثنى سمو النائب الثاني لحاكم دبي على التطور المستمر للمعرض، مع انعقاد دورته الحادية والثلاثين، وما شهده من نمو على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً سموه أن الحدث يواكب رؤية دبي الطموحة نحو ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية على خريطة العالم السياحية، ومركزاً عالمياً متطوراً للسياحة البحرية عموماً وسياحة اليخوت والقوارب على وجه الخصوص.

وأرجع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تنامي جاذبية دبي للسياحة البحرية واليخوت الفاخرة من حول العالم إلى استثمار الإمارة المثمر في تطوير بنية تحتية عالية الاعتمادية، متضمنة مرافئ بحرية ومراسي رفيعة المستوى، ومزودة بالمرافق والخدمات اللازمة كافة لخدمة القطاع، وضمان رفاهية الزوار، فضلاً عما طورته دبي من تشريعات داعمة للاستثمار والابتكار، لتصبح اليوم نقطة جذب أساسية للمعنيين بقطاع الملاحة البحرية سواء من المصنّعين أو التجار وكذلك المُلاك.

وقال سموه: «تنظيم هذا الحدث بنجاح على مدار أكثر من ثلاثة عقود ومنذ انطلاقه في عام 1992، يعكس مدى ثقة كبريات الشركات العالمية في بيئة الأعمال في دبي، ويؤكد ريادتنا لمستقبل القطاع.. المشاريع البحرية النوعية في دبي ترسخ مكانتها وجهة أولى للابتكار والتطوير في مجال السياحة البحرية».

جولة

قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، رافقه خلالها معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، حيث تفقد سموه خلالها جانباً من المعروضات، واستمع إلى شرح حول أبرزها، والتجهيزات والتقنيات الملاحية التي تتمتع بها والتي تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

حضر الافتتاح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال».

وقد تفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، مجموعة من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على ما تطرحه من مشاريع وخدمات ومنتجات متطورة تسهم في تعزيز مستقبل القطاع، بما يمثله من أهمية كأحد أهم روافد صناعة السياحة البحرية.

وزار سموه جناح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى جناح شركة إكسالتو الإمارات. وتحدث سموه إلى ممثلين عن الشركات المحلية المشاركة وشركات تصنيع المعدات البحرية، بما فيها شركة KJM Marine، المتخصصة في اليخوت والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

كما تفقد سموه جناح شرطة دبي، التي تستعرض أحدث التطورات في مجال الأمن البحري. واختتم سموه جولته في المنطقة المخصصة لعروض الرياضات المائية، حيث زار شركة Yachts 1، وشركة Gulf Craft.