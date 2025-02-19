«أمرك» و«مارشال» توقعان اتفاقية لتعزيز جاهزية طائرات «C-130»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت شركة «أمرك»، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مارشال»، الشركة البريطانية المزودة لخدمات وحلول هندسة صيانة الطيران بهدف تعزيز صيانة أسطول طائرات (C-130)، ورفع جاهزيتها التشغيلية، من خلال ترقية وتحديث الطائرات، وتطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز استدامتها وفاعليتها في الخدمة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، بحضور جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، وجون ديفيس، رئيس وحدة تطوير الخدمات في شركة «مارشال» لهندسة الطيران، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وتوظف «مارشال» بموجب الاتفاقية خبراتها الهندسية لدعم جهود «أمرك» في الحصول على شهادة الاعتماد من «منظمة التصميم العسكري»، وذلك في إطار مشروع مشترك بين الجانبين يمتد لـ18 شهراً، حيث باشرت «مارشال» بابتعاث الدفعة الأولى من كوادرها الهندسية إلى مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة التابعة لـ«أمرك» في مدينة العين.

وتتعاون «أمرك» و«مارشال» في توفير الحلول الهندسية والدعم الفني وتعزيز جاهزية أسطول طائرات (C-130)، ما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء على المدى البعيد، حيث تتطلع الشركتان إلى تحسين أداء الأسطول وضمان الجاهزية التشغيلية للعملاء في قطاع الدفاع داخل دولة الإمارات وعلى مستوى متعامليها إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تقديم حزمة حلول متكاملة للصيانة والإصلاح والعمرة، والتي تتماشى مع أعلى المعايير العسكرية العالمية وأفضل الممارسات.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز تنمية القدرات المحلية من خلال تسهيل نقل المعرفة بشكل منهجي وتقديم برامج تدريبية متخصصة، ما يُعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران الدفاعي. كما ستدعم هذه الشراكة قدرات قطاع الطيران في المنطقة بالاستفادة من الخبرات العريقة لشركة «مارشال» في مجالي استدامة الطائرات وترقيتها، إلى جانب مرافق «أمرك» وحضورها الإقليمي القوي، وبما يُعزّز استدامة النمو وتمكين القدرات والكفاءات المحلية في مجال صيانة ودعم الطيران الدفاعي.

قدرات جديدة

قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ «أمرك»: «إن توقيع الاتفاقية يعكس عمق شراكتنا الاستراتيجية مع (مارشال)، وتُؤكد مدى التزام (أمرك) بقيادة التميز في قطاع الدفاع والطيران العسكري. كما نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا مزوداً موثوقاً للخدمات الدفاعية، بموازاة دعم الدور الريادي لدولة الإمارات في حلول الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة. كما سنعمل معاً على إدخال قدرات جديدة لدعم استدامة أسطول الطائرات وتحسين جاهزيتها، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية لمتعاملينا».

من جانبه، قال بوب باكستر، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية في «مارشال»: «نفخر بتعزيز شراكتنا مع (أمرك) من خلال هذا المشروع المشترك الأول بيننا، حيث تجمع هذه الاتفاقية بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركتنا في مجال تقديم حلول هندسة صيانة طائرات (C-130 )، وبين القدرات العالمية المستوى التي تمتلكها (أمرك) في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، مما يضمن تقديم حلول فعالة ومُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المتعاملين، وتُعزز أداء الطائرات وتُحسّن جاهزيتها التشغيلية لصالح المُشغلين العسكريين على مستوى العالم».

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية بين «أمرك» و«مارشال» الأهمية الاستراتيجية لدعم الطيران الدفاعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تأتي هذه الشراكة في أعقاب مذكرة التفاهم التي جرى الإعلان عنها مطلع العام الجاري، ما يعمق العلاقة بين الشركتين، ويمهد الطريق لتحقيق مزيد من التقدم في قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة.