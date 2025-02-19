«أبوظبي لبناء السفن» تتعاون مع «إندرا» لتجهيز سفينة «FA-400» الدورية بأنظمة بحرية متقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج، والرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن شراكة استراتيجية مع شركة «إندرا سيستمز» (إندرا)، الرائدة عالمياً، ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع ومقرها إسبانيا.

وبموجب هذا التعاون، وبدعم من شركة «بَلس»، المشروع المشترك بين مجموعة «إيدج»، وشركة «إندرا»، سيجري تزويد سفينة «FA-400» الهجومية السريعة التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن برادار «إندرا» المتطور ثلاثي الأبعاد، وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار، وتدابير الدعم الإلكتروني للاتصالات، وأجهزة التشويش المضادة للطائرات دون طيار، ما يحسّن فعاليتها التشغيلية بصورة هائلة.

وقع الاتفاقية أنجيل إيسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، وخالد الزعابي، رئيس المنصات والأنظمة في مجموعة إيدج، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري (NAVDEX 2025) في أبوظبي.

وقال خالد الزعابي: «بصفتها سفينة مصممة ومصنّعة ومشيدة بالكامل في دولة الإمارات، تعزز سفن FA-400 هدفنا المتمثل في بناء محفظة من المنصات عالمية المستوى المتوافقة تماماً مع الاحتياجات الدفاعية المعاصرة. كما يُحسن دمج أنظمة الرادار والكهرومغناطيسية المتطورة في (إندرا) قدرات FA-400، ما يضمن المرونة والقدرة على التكيف لمواجهة مجموعة من التحديات التشغيلية».

ومن جهته، قال أنجيل إيسكريبانو: تمتلك «إندرا» عقوداً من الخبرة في تطوير التكنولوجيا الدفاعية عالية الأداء، وتشتهر حلولها للرادار ثلاثي الأبعاد وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار بقدراتها المتينة في البيئات التشغيلية الصعبة. ويجسد دمج أنظمتنا المثبتة ميدانياً في سفينة FA-400 من شركة أبوظبي لبناء السفن رؤية مشتركة للارتقاء بمعايير الدفاع البحري، وبلوغ مستوى جديد لتطور السفن التي تصنعها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض شركة أبوظبي لبناء السفن سفينة «FA-400»، المجهزة بحلول الرادارات المتقدمة والحرب الإلكترونية والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار من «إندرا»، في «مرسى نافدكس»، ما يوفر للحضور الفرصة لإلقاء نظرة متعمقة على قدراتها التشغيلية.

وجرى تصميم وتصنيع السفينة بالكامل في دولة الإمارات، حيث تتميز بتنوعها التشغيلي المتفوق، ما يرسخ دورها كإحدى أهم الأصول الاستراتيجية في العمليات البحرية الحديثة. ويجري تنفيذ المجموعة البحرية المتكاملة عبر شركة «بَلس»، المشروع المشترك بين مجموعة إيدج، و«إندرا» في أبوظبي، ما يرتقي بالخبرات الصناعية المحلية، ويطور القدرات، ويثقل المهارات الوطنية.