الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشركات الوطنية تستعرض أنظمتها وقدراتها المتقدمة في آيدكس ونافدكس 2025

طائرة H500
20 فبراير 2025 01:30

هدى الطنيجي (أبوظبي)
طرحت مجموعة من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الأمن والصناعات الدفاعية، عبر منصاتها المختلفة المتواجدة في أروقة معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، أنظمتها الدفاعية والأمنية الحديثة، وقدراتها المتقدمة والمتطورة والتي صُنعت بالكامل في دولة الإمارات.
وتعددت مهام تلك التقنيات والآليات، التي لاقت إقبالاً لافتاً من قبل زوار الحدث العالمي، التي جذبتهم بنوعيتها المتقدمة ومهامها الاستثنائية، وخفة البعض منها، والمواد والمهام الموكلة إليها، وقد تنوعت بين الدبابات والمركبات الثقيلة والطائرات المسيرة والقوارب البحرية وغيرها، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الحلول المتقدمة.
طائرة H500
وقال محمد الظاهري، من شركة «ريسورس للصناعات»: نستعرض، خلال مشاركتنا ضمن معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، عدداً من التقنيات الحديثة في مجال الدفاع والأمن، منها طائرة H500، المصنوعة بالكامل في دولة الإمارات مع المحرك، وتبلغ من الوزن 450 كيلوجراماً من دون حمولة، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 150 كيلوجراماً، ويمكن استخدام الطائرة في العديد من المهام، على سبيل المثال في الاستطلاع والإسعاف الجوي، وتوصيل المواد، وبمسافة تصل إلى 200 كيلومتر.
وأكد أن المشاركة ضمن هذا الحدث المهم، الذي يستقطب كبريات الشركات الدفاعية والشركات الوطنية، تتيح عرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية والمحلية لتبادل الخبرات والمعارف في مجال تصنيع الآليات الحديثة الدفاعية، وتطوير المنتجات الإماراتية، الأمر الذي يعكس مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الصناعات العسكرية المتقدمة.

TROJAN
قال محمد الخطيب، من شركة M.S.P.V: «شركتنا في دبي ومشاركتنا في معرضي (آيدكس ونافدكس) تكمن في عرض 7 مركبات عسكرية لمهام مختلفة منها كناقلات للجنود أو يمكن استخدامها لنقل المعدات العسكرية، وتم خلال المعرض تدشين مركبة جديدة باسم TROJAN، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات. وهي مصنوعة بالكامل في دبي، وتصل حمولتها إلى 26 طناً، وبطول يصل إلى 8 أمتار ونصف المتر، وارتفاع 3 أمتار، ويمكن إضافة أجهزة عليها، منها أجهزة إطلاق الصواريخ، فهي مركبة متعددة الاستخدامات حسب حاجة المستخدم».
وأكد أن المشاركة في المعرض فرصة استثنائية وفريدة، تتيح للشركات المختلفة استعراض الحلول الدفاعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي، وتدعم الصناعات الوطنية، وتبرزها وتعكس مدى التطور الحاصل في مجال الصناعات الإماراتية المتقدمة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يشهد جانباً من فعاليات «نافدكس»
الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

«برق» 
استعرضت شركة «كالدس»، خلال فعاليات المعرض، آلية «برق»، قاذفة الصواريخ إماراتية الصنع، تحوي على قاذفة صواريخ ولديها فعالية عالية في الحماية من التهديدات، وذلك بوزن يصل إلى 16 طناً، والارتفاع يصل إلى 2.6 والسرعة القصوى إلى 125كم في الساعة.

«sealion»
استعرضت شركة DEFUZZY LABS، قارباً مسيراً تحت مسمى «sealion». القارب للمهام البحرية إماراتي الصنع، يعمل بالأقمار الصناعية، يصل طوله إلى 3 أمتار، وبوزن 250 كيلوجراماً، يمكن أن يستخدم في مهام المراقبة والمسح والاستطلاع.

الشركات الوطنية
الصناعات الدفاعية
معرض الدفاع الدولي
نافدكس
معرض الدفاع البحري
وزارة الدفاع
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©