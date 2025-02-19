الشركات الوطنية تستعرض أنظمتها وقدراتها المتقدمة في آيدكس ونافدكس 2025

هدى الطنيجي (أبوظبي)

طرحت مجموعة من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الأمن والصناعات الدفاعية، عبر منصاتها المختلفة المتواجدة في أروقة معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، أنظمتها الدفاعية والأمنية الحديثة، وقدراتها المتقدمة والمتطورة والتي صُنعت بالكامل في دولة الإمارات.

وتعددت مهام تلك التقنيات والآليات، التي لاقت إقبالاً لافتاً من قبل زوار الحدث العالمي، التي جذبتهم بنوعيتها المتقدمة ومهامها الاستثنائية، وخفة البعض منها، والمواد والمهام الموكلة إليها، وقد تنوعت بين الدبابات والمركبات الثقيلة والطائرات المسيرة والقوارب البحرية وغيرها، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الحلول المتقدمة.

طائرة H500

وقال محمد الظاهري، من شركة «ريسورس للصناعات»: نستعرض، خلال مشاركتنا ضمن معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، عدداً من التقنيات الحديثة في مجال الدفاع والأمن، منها طائرة H500، المصنوعة بالكامل في دولة الإمارات مع المحرك، وتبلغ من الوزن 450 كيلوجراماً من دون حمولة، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 150 كيلوجراماً، ويمكن استخدام الطائرة في العديد من المهام، على سبيل المثال في الاستطلاع والإسعاف الجوي، وتوصيل المواد، وبمسافة تصل إلى 200 كيلومتر.

وأكد أن المشاركة ضمن هذا الحدث المهم، الذي يستقطب كبريات الشركات الدفاعية والشركات الوطنية، تتيح عرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون بين الشركات العالمية والمحلية لتبادل الخبرات والمعارف في مجال تصنيع الآليات الحديثة الدفاعية، وتطوير المنتجات الإماراتية، الأمر الذي يعكس مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الصناعات العسكرية المتقدمة.

TROJAN

قال محمد الخطيب، من شركة M.S.P.V: «شركتنا في دبي ومشاركتنا في معرضي (آيدكس ونافدكس) تكمن في عرض 7 مركبات عسكرية لمهام مختلفة منها كناقلات للجنود أو يمكن استخدامها لنقل المعدات العسكرية، وتم خلال المعرض تدشين مركبة جديدة باسم TROJAN، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات. وهي مصنوعة بالكامل في دبي، وتصل حمولتها إلى 26 طناً، وبطول يصل إلى 8 أمتار ونصف المتر، وارتفاع 3 أمتار، ويمكن إضافة أجهزة عليها، منها أجهزة إطلاق الصواريخ، فهي مركبة متعددة الاستخدامات حسب حاجة المستخدم».

وأكد أن المشاركة في المعرض فرصة استثنائية وفريدة، تتيح للشركات المختلفة استعراض الحلول الدفاعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي، وتدعم الصناعات الوطنية، وتبرزها وتعكس مدى التطور الحاصل في مجال الصناعات الإماراتية المتقدمة.

«برق»

استعرضت شركة «كالدس»، خلال فعاليات المعرض، آلية «برق»، قاذفة الصواريخ إماراتية الصنع، تحوي على قاذفة صواريخ ولديها فعالية عالية في الحماية من التهديدات، وذلك بوزن يصل إلى 16 طناً، والارتفاع يصل إلى 2.6 والسرعة القصوى إلى 125كم في الساعة.

«sealion»

استعرضت شركة DEFUZZY LABS، قارباً مسيراً تحت مسمى «sealion». القارب للمهام البحرية إماراتي الصنع، يعمل بالأقمار الصناعية، يصل طوله إلى 3 أمتار، وبوزن 250 كيلوجراماً، يمكن أن يستخدم في مهام المراقبة والمسح والاستطلاع.