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علوم الدار

الإمارات تقدم مواد إغاثية للأطفال الأيتام في غزة

دعم الإمارات أسهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
20 فبراير 2025 01:32

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
وأطلقت عملية «الفارس الشهم 3» حملة إغاثية في قرية الأيتام «sos»، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجاً في قطاع غزة، وحملاتها المتواصلة لتقديم المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.
وتضمنت الحملة توزيع طرود إغاثية متنوعة تحتوي على مواد غذائية وأساسية على الأطفال الأيتام، بهدف توفير الدعم اللازم لهم ورسم البسمة على وجوههم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود الإنسانية التي تبذلها عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة، حيث تسعى إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الأيتام، الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
وفي سياق متصل، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً إغاثية على النزلاء في أقسام مستشفى «غزة الأوروبي» المختلفة.
كما تم توزيع طرود على العائلات النازحة في مخيم «أرض الزيتون» بمنطقة «الزوايدة» وسط غزة.
وشملت عمليات الإغاثة، تقديم أغطية شتوية على النازحين في مخيم «السويدي» بمنطة «دير البلح» وسط القطاع، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.
 وضاعفت دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31026 طناً، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.
  وكان سلطان الكعبي، مسؤول المساعدات الإنسانية في عملية «الفارس الشهم 3»، صرح في وقت سابق بقوله إن «وقوف فرق العمل الإنساني ضمن عملية الفارس الشهم 3 للإشراف على دخول المواد الإغاثية داخل القطاع يأتي لضمان وصول هذه المواد لأكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع».

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