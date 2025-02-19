الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد الحرس الوطني يواصل جولاته في «آيدكس ونافدكس 2025»

قائد الحرس الوطني يواصل جولاته في «آيدكس ونافدكس 2025»
20 فبراير 2025 01:30

أبوظبي (وام)
واصل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، جولاته في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس»، والدفاع البحري «نافدكس» 2025، حيث اطلع على أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المعروضة، والتقى بعدد من المسؤولين والخبراء المشاركين. 
وشملت الجولة زيارة عدد من الأجنحة المحلية والدولية، حيث استمع إلى شرح حول أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والأمن، والتقنيات المتطورة المستخدمة في دعم العمليات وتعزيز الأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يشهد جانباً من فعاليات «نافدكس»
الإمارات تعزز موقعها في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

إلى ذلك، استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، كلاً من الفريق ييلما ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، والعقيد فابريس بلان، ممثل المدير العام للدرك الوطني الفرنسي، وذلك خلال مشاركتهما في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2025» والدفاع البحري «نافدكس 2025». وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

الحرس الوطني
معرض الدفاع الدولي
نافدكس
معرض الدفاع البحري
وزارة الدفاع
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©