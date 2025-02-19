قائد الحرس الوطني يواصل جولاته في «آيدكس ونافدكس 2025»

أبوظبي (وام)

واصل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، جولاته في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس»، والدفاع البحري «نافدكس» 2025، حيث اطلع على أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المعروضة، والتقى بعدد من المسؤولين والخبراء المشاركين.

وشملت الجولة زيارة عدد من الأجنحة المحلية والدولية، حيث استمع إلى شرح حول أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والأمن، والتقنيات المتطورة المستخدمة في دعم العمليات وتعزيز الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، استقبل اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، كلاً من الفريق ييلما ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، والعقيد فابريس بلان، ممثل المدير العام للدرك الوطني الفرنسي، وذلك خلال مشاركتهما في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2025» والدفاع البحري «نافدكس 2025». وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات ذات الاهتمام المشترك.