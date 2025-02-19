سعود بن صقر يستقبل العلماء المشاركين في ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، نخبة من العلماء والباحثين المشاركين في الدورة الـ 16 من ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، التي اختُتمت فعالياتها أمس بمشاركة أكثر من 200 عالم وطالب ومختص من مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة حول العالم. وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، جهود العلماء والباحثين في إثراء أعمال الورشة من خلال الجلسات النقاشية التي شاركوا فيها، والأوراق البحثية المتخصصة المقدمة من قبلهم، والتي تشكل ركيزة أساسية في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول العالم.وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن للعلوم قدرة على إحداث تغييرات جذرية في المجتمعات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للبشرية جمعاء. ومن خلال الاكتشافات العلمية، تُفتح آفاقاً جديدة لاكتساب المعرفة والتطور التكنولوجي، ما يمكّن من مواجهة التحديات العالمية، بدءاً من تغير المناخ، ووصولاً إلى الرعاية الصحية.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول عدد من توصيات ومخرجات الورشة لهذا العام في قطاعات الطاقة والنقل والتصنيع، مما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في رأس الخيمة ونظيراتها من المعاهد البحثية الدولية لتطوير مجالات بحثية، تدعم مسيرة الإمارة نحو مزيد من التقدم والازدهار المستدام.

من جانبهم، أعرب العلماء المشاركون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى دعمه الكبير وتقديره للعلماء والباحثين.

وأكدوا أن رعاية سموه لورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، على مدار 16 عاماً، أسهمت في نجاحها واستمراريتها كمنصة علمية دولية، وأتاحت للعلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم فرصة التشاور وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث البحوث العلمية.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بهذه المناسبة مأدبة عشاء تكريماً للمشاركين.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من المسؤولين.