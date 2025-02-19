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«أبوظبي للتنقل» يستعرض أحدث ابتكاراته ومشاريعه المتطورة

«أبوظبي للتنقل» يستعرض أحدث ابتكاراته ومشاريعه المتطورة
20 فبراير 2025 01:30

أبوظبي (وام)

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استعرض مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال مشاركته بفعاليات «الإمارات تبتكر 2025»، أحدث ابتكاراته ومشاريعه المتطورة في مجال التنقل الذكي والمستدام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكات النقل وتعزيز تجربة التنقل في إمارة أبوظبي، بما يدعم رؤية الإمارات للتحول نحو بيئة مستدامة وأكثر كفاءة.
وكشف «أبوظبي للتنقل»، ضمن فعالياته في «الإمارات تبتكر 2025» عن مجموعة من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وسلامة أنظمة النقل في الإمارة، منها منظومة التحليل الذكي للتنقل «فيوجن»، وهي منصة تحليل بالذكاء الاصطناعي منبثقة من منظومة التحليل والنمذجة «STEAM+»، تعمل على استغلال البيانات الضخمة لدى الدائرة وأبوظبي للتنقل وشركائهما، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم فهم أداء شبكة النقل ومستخدميها ووضع أفضل الحلول، ودعم اتخاذ القرارات في توجيه الاستثمارات المختلفة. وجرى استعراض تطبيق «سلامة»، الذي أطلقه «أبوظبي للتنقل» بهدف تحسين تجربة النقل المدرسي وضمان سلامة الطلاب من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة.
ويوفر التطبيق ميزة التتبع المباشر للحافلة المدرسية باستخدام تقنية «GPS»، مما يسمح لأولياء الأمور بمراقبة موقع الحافلة في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تلقي تنبيهات عند اقتراب الحافلة من المنزل أو المدرسة.. كما يوفر سجلاً إلكترونياً للحضور والانصراف يعكس أوقات صعود الطالب إلى الحافلة ونزوله منها، ويتيح إدارة نقاط التوقف وأوقات الصعود وفقاً لاحتياجات أولياء الأمر، مما يُمكّنهم من متابعة تنقل أطفالهم بثقة وسهولة.
وعلى صعيد القطاع البحري، استعرض أبوظبي للتنقل منصة «مرصدنا»، وهي أداة رقمية مصممة لدعم القطاع البحري.

الإمارات تبتكر
النقل المتكامل
أبوظبي للتنقل
التنقل الذكي
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