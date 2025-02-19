«شرطة أبوظبي» تشارك في حملة تنظيف مخيم بحيرة الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة البيئة -أبوظبي، وجمعية أصدقاء البيئة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، في حملة تنظيف مخيم بحيرة الوثبة والتي تعد معلماً سياحياً وبيئياً حيوياً، وتميزت الحملة بوجود عدد كبير من المتطوعين.

وأكد العقيد محمد بخيت بن النوه المنهالي، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، أهمية تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة وترسيخ ثقافة التطوع لدى شرائح المجتمع كافة، وتحقيق مفهوم الاستدامة من أجل حياة أفضل في المستقبل.

وأسهم فريق أعضاء «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية، بمشاركة دورية السعادة، في تعزيز التواصل الإيجابي بين المشاركين، ونشر الوعي البيئي فيما بينهم، وأسهمت شرطة أبوظبي مع عدد من المؤسسات المجتمعية والتعليمية، بدور فعال في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية تجاه المحافظة على البيئة لخفض البصمة الكربونية.

بيئة آمنة

أشادت جمعية أصدقاء البيئة بجهود شرطة أبوظبي الشريك الأساسي في دعم قضايا البيئة، وتشجيع منتسبيها للمشاركة في الأعمال التطوعية لتنظيف المناطق البرية، من أجل تحقيق الهدف المنشود، بيئة آمنة من التلوث.

وشارك في المهرجان إدارة التحقيق والبحث الجنائي وإدارة المهام الخاصة، ومركز شرطة المرفأ، ومركز القيادة والتحكم التابع لإدارة العمليات، وقسم التفتيش الأمني k9 وقسم شؤون الشرطة المجتمعية، وقسم الأسلحة والمتفجرات، والشرطة السياحية، وقسم الإعلام الأمني - منطقة الظفرة، وفرع شؤون الفعاليات وفرع التخطيط والتطوير بمديرية شرطة الظفرة.

وعززت مديرية المرور والدوريات الأمنية، من خلال إدارة مرور منطقة الظفرة، انسيابية الحركة المرورية من أجل سلامة الجمهور، ونفذت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مسابقات في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني «البينتبول»، وسط إقبال وحماس كبير من الجمهور على تحقيق نتائج متميزة في الرماية التكتيكية.