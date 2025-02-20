الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة

أرشيفية
20 فبراير 2025 07:33

شهدت عدة مناطق بالدولة اليوم تساقط أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس اليوم، أن أمطاراً خفيفة الشدة إلى متوسطة هطلت على خورفكان ودبا الحصن بالشارقة، فيما شهدت شعم الغيل برأس الخيمة أمطاراً خفيفة وشهدت الطويين بالفجيرة هطول أمطار خفيفة.

أخبار ذات صلة
السيدة الأولى لإقليم زنجبار تزور مؤسسات الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق «إكسبوجر»

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

المصدر: وكالات
أمطار الخير
الفجيرة
الشارقة
آخر الأخبار
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
الدولار
اقتصاد
الدولار يتجه لخسارة أسبوعية ثالثة
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©