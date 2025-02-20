أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة

شهدت عدة مناطق بالدولة اليوم تساقط أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس اليوم، أن أمطاراً خفيفة الشدة إلى متوسطة هطلت على خورفكان ودبا الحصن بالشارقة، فيما شهدت شعم الغيل برأس الخيمة أمطاراً خفيفة وشهدت الطويين بالفجيرة هطول أمطار خفيفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.