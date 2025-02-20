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مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
20 فبراير 2025 08:39

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم الخميس.


وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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