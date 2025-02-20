مزيرعة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم الخميس.
وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 20, 2025
#.The _lowest _temperature recorded over the country today morning is 10.6°C in Mezaira (Al Dhafra Region) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/FJf00yMace