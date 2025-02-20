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علوم الدار

رئيس الدولة يشهد جانباً من فعاليات «نافدكس»

رئيس الدولة يشهد جانباً من فعاليات «نافدكس»
20 فبراير 2025 20:09

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فعاليات معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2025»، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تزامناً مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025».

وقام سموه بجولة في المعرض، شملت أجنحة ومنصات عدد من الشركات الوطنية والدولية المشاركة، اطلع خلالها على أحدث ما تقدمه من أنظمة وابتكارات في المجالات الدفاعية البحرية.

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رافق سموه، خلال جولته في المعرض، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
نافدكس
معرض نافدكس
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