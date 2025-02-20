«التنمية الأسرية» تطلق ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية «ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة» في جميع مناطق الإمارة في (أبوظبي والظفرة، والعين)، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز العلاقات بين أفراد الأسرة، وتقوية الترابط المجتمعي من خلال نشر السعادة وتوفير بيئة مرحة وتعليمية وتثقيفية تناسب الجميع.

ويهدف الملتقى إلى توفير أساليب عملية وعلمية تفاعلية بين الأفراد، تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، تمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي، بالإضافة إلى اكتساب المرونة والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد الأسرة.