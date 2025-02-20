«إكسبو دبي» تنظم «الإمارات للوظائف» 26 فبراير

دبي (الاتحاد)

تنظم مدينة إكسبو دبي معرض الإمارات للوظائف في 26 فبراير. ويجمع المعرض نخبة من الشركات المحلية والعالمية لتوفير فرص وظيفية واعدة، وفرصة للانضمام لمسيرة النمو والتطور في قلب مستقبل دبي.

يشهد المعرض الذي يقام في جناح القيادة في ساحة الوصل الشهيرة، من الساعة 11 صباحاً حتى 3 عصراً، مشاركة شركات رائدة من قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والبلوك تشين والطاقة المتجددة، والهندسة المعمارية والطيران والاستشارات.

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والشراكة: «إن الخريجين وأصحاب الخبرات الإماراتيين يمثلون ثروة وطنية يجب استثمارها، فهم يتمتعون بطاقات وقدرات هائلة يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات».