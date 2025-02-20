جامعة خليفة تنضم إلى تعاون «أطلس للأبحاث النووية»

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، انضمامها إلى تعاون أطلس الدولي في «مصادم الهادرونات الكبير» التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن»، الذي يعتبر أكبر مختبر لفيزياء الجسيمات في العالم، ويقع في مدينة جنيف بسويسرا.

وساهمت عضوية الجامعة في إبراز دور كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، وتسهيل برامج تبادل الطلبة والمشاركة في المنشورات العلمية المؤثرة.

وتم الإعلان عن عضوية جامعة خليفة خلال الاجتماع الـ109 لمجلس إدارة تعاون أطلس الدولي، الذي يضم 182 مؤسسة أكاديمية دولية من 42 دولة، حيث يُعد هذا البرنامج إحدى التجارب الـ4 الرئيسة ضمن نظام التصادم الجزيئي، فهو يمثّل تعاوناً بين الفيزيائيين والمهندسين والتقنيين والطلبة من أنحاء العالم كافة.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، إن انضمامنا لتعاون أطلس الدولي، الذي هو جزءٌ من شبكة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، التي تقع في جنيف، يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز البحث العلمي والابتكار، والتزامنا بريادة مجال العلوم والتكنولوجيا، الذي يشمل فيزياء الجسيمات أو فيزياء الطاقة العالية.

وأشار بيان شريف إلى أن هذه العضوية تمثل خطوةً مهمةً لجامعة خليفة، حيث تتيح لنا فرصة عالمية للمشاركة في واحدة من أرقى اتحادات البحوث العلمية، بالإضافة لذلك، ستسهم الجامعة من خلال هذا التعاون في الاكتشافات الرائدة في مجال فيزياء الجسيمات، مع تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والدولية وتطوير القدرات محلياً.

وأكد كل من البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة، والبروفيسور أحمد الدُّرة، نائب المدير الأكاديمي للشؤون البحثية، خلال زيارتهما إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، أهمية دور تعاون أطلس الدولي في تعزيز المجتمع العلمي العالمي، وتسهيل أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، مع دفع عجلة الابتكار الذي يشارك من خلاله طلبة جامعة خليفة في مجال فيزياء الجسيمات أو فيزياء الطاقة العالية.