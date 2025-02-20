«البلديات والنقل» تتعاون مع «جامعة سنغافورة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل دخولها شراكة استراتيجية مع مركز «سيتيز»، وهو مركز متعدد التخصصات تابع لكليّة التصميم والهندسة في جامعة سنغافورة الوطنية (NUS Cities)، وذلك في إطار مبادرة «مركز صناعة المستقبل».

وقال فادي البورنو، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل: «عملنا مع مركز (سيتيز) الفكري في جامعة سنغافورة الوطنية، يؤكّد التزام أبوظبي الراسخ بالتميّز في مجال التنمية الحضرية. فمن خلال توحيد الجهود مع أحد مراكز الفكر الرائدة في العالم، لا نجلب الخبرات الرائدة إلى أبوظبي فحسب، بل نعمل أيضاً على تسريع تقدّمنا ​​نحو إرساء نموذج عالمي للمدن المبتكرة والصالحة للعيش».

وقال كمال ر. فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات: «يسرني أن أشهد هذا الاتفاق بين الدائرة ومركز (سيتيز) في جامعة سنغافورة الوطنية، الذي يعكس بعد آفاق إمكانيات تبادل الخبرات والمعارف بين أبوظبي وسنغافورة في مجال تعزيز قابلية المعيشة وجودة الحياة».