ملتقى «مجالس الشباب الأول» يستعرض التجارب الملهمة

دينا جوني، وام (دبي)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب النسخة الأولى من «ملتقى مجالس الشباب الأول 2025» تحت شعار «الشباب والمجتمع: يداً بيد»، التجمع الشبابي الأكبر الذي جمع أصحاب القرار مع نخبة من شباب الإمارات للاحتفاء بإنجازات «مجالس الشباب»، وتكريم المتميزة منها تقديراً لإسهاماتها في تطوير المجتمع الإماراتي، وذلك في ساحة الوصل بمدينة إكسبو في دبي. وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التجربة الملهمة لـ«مجالس الشباب المحلية» وإنجازاتها النوعية خلال الدورة السادسة 2023 - 2025، وتقديم الشكر والتقدير لأعضائها الذي حرصوا على ترجمة الرؤى الوطنية في تصميم برامج ومبادرات تفاعلية تدعم تمكين الشباب، إضافة إلى تمثيل الوطن ونقل رسالته السامية على الساحة العالمية، والإعلان عن تشكيل مجالس الشباب المحلية للدورة السابعة (2025 - 2027) التي تتسلم المهمة في قيادة الجهود الشبابية لدعم مسيرة البناء والتطوير في المستقبل.

حضر الملتقى معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، عضو مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني، وعدد من مدراء العموم والمسؤولين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى جمع من أعضاء مجالس الشباب بمختلف فروعها على مستوى الدولة.



رؤية استراتيجية

وقال معالي سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «لطالما أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالشباب على اعتبارهم رأس المال البشري والمحرك الفعّال لعملية التنمية المستدامة، في إطار رؤية استراتيجية ثابتة تهدف إلى الاستثمار بالإنسان وتطويره ليكون القوّة الدافعة لتحقيق الطموحات الوطنية وغايتها الأولى». وأضاف: «يأتي انعقاد ملتقى مجالس الشباب الأول بالتزامن مع إعلان عام 2025 (عام المجتمع)، وهو ما يؤكد على المسؤوليات الكبرى التي تقع على عاتق الشباب في تعزيز مسيرة النهضة المجتمعية.. ما يبرز دورهم المحوري في تحديد ملامح المستقبل وبناء وطن يتّسم بالابتكار والاستدامة».



قناة لاقتراحات الشباب

وأعلنت معالي سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة، عن إطلاق قناة خاصة لاستقبال أفكار واقتراحات الشباب في صياغة السياسات المجتمعية في الإمارات، داعية الشباب إلى المشاركة من خلال النموذج الإلكتروني الذي سيتم تعميمه عبر المؤسسة الاتحادية للشباب. وقالت معاليها في حلقة شبابية بعنوان «دور مجالس الشباب في التوعية الأسرية والقيم المجتمعية» ضمن «ملتقى مجالس الشباب الأول 2025» الذي عُقد في ساحة الوصل بمدينة إكسبو في دبي، إن هذا المكان يمثل إصرار وطموح دولة الإمارات، والقرارات التي اتخذها الآباء المؤسسون هي التي أوجدت هذا الحاضر الذي نفتخر به، أما الشباب، فالقرارات التي يأخذونها اليوم ستحدد شكل وملامح النسيج الاجتماعي لمستقبل دولة الإمارات ومجتمعها والوزارة. ولفتت إلى أن الوزارة ستدرس اقتراحات الشباب بشكل منهجي، مشيرة إلى أن تجمعهم في الملتقى دليل على أحلامهم وطموحاتهم الكبيرة.



مبادرات وبرامج متنوعة

بدوره، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن مجالس الشباب مرّت بمحطات مُهمة عززت من دورها في تمكين الشباب وإشراكهم بفعالية في بناء قدوات وطنية قادرة على تمثيل الوطن في المحافل المحلية والدولية، ومدّ جسور التواصل بين الشباب والجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، حتى أصبحت نهجاً وطنياً محورياً في القطاعات كافة داخل الدولة وخارجها خلال مسيرتها الزاخرة بالإنجازات».



تكريم المجالس

ضمن حفل تكريم مجالس الشباب، فاز «مجلس دبي للشباب» بجائزة أفضل مجلس محلي للشباب على مستوى الدولة، بينما نال «مجلس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للشباب» جائزة أفضل مجلس على مستوى الجهات الاتحادية، في حين تم تكريم «مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب» بجائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية ضمن فئة المجالس المؤسسية، كما حصد «مجلس أدنوك للشباب» جائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات الخاصة وشبه الحكومية. وفي تكريم مجالس الشباب عن أفضل المبادرات، فاز «مجلس العين للشباب» بأفضل مبادرة مجتمعية عن بطولة التبّة، بينما حصد «مجلس أبوظبي للشباب» جائزة أفضل مبادرة مبتكرة عن منصة Guided، في حين حصل «مجلس عجمان للشباب» على جائزة أفضل مبادرة مستدامة عن مختبر الشباب. وفي جائزة التكريم للأفراد، فازت أسماء سالم الشامسي، عضو مجلس عجمان للشباب، بجائزة أفضل عضو متميز على مستوى مجالس الشباب المحلية، وجاءت رحمة علي الكمالي من مجلس رأس الخيمة للشباب في المركز الثاني، وغالية أحمد العلي من مجلس أبوظبي للشباب في المركز الثالث، بينما فاز سعيد أسود العامري، عضو مجلس الظفرة للشباب، بجائزة أفضل عضو متميز على مستوى مجالس الشباب الفرعية، وجاء في المركز الثاني مسلم حمود الدرعي من مجلس العين للشباب، وفي المركز الثالث جاءت لطيفة حمدان المنصوري من مجلس الظفرة للشباب.