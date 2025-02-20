أبوظبي تستضيف «القمة العلمية» الثانية بين الإمارات وروسيا

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، القمة العلمية والتعليمية الثنائية الأولى «Sirius Talent Summit»، التي تجمع نخبة من العلماء والتربويين من روسيا، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والابتكاري بين البلدين.

تمثل القمة محطة بارزة في مسار الشراكة الإماراتية-الروسية في مجالات التعليم، البحث العلمي، الابتكار، والفنون، استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية، ومؤسسة «الموهبة والنجاح» في إقليم سيريوس الاتحادي الروسي. وتوفر منصة تفاعلية مفتوحة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لاستكشاف البرامج التعليمية المتقدمة في «سيريوس»، والاطلاع على أحدث التقنيات الروسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الرياضيات التطبيقية، وبرمجة الروبوتات. كما تتضمن فعاليات القمة ورش عمل تفاعلية لاستكشاف أسرار الدماغ البشري والتطبيقات العملية للرياضيات.

وتركّز الفعالية على قضايا البيئة والاستدامة عبر مدرسة العلوم الشبابية، حيث يناقش الخبراء تأثير التغير المناخي على التربة والنظم البيئية في روسيا والإمارات. كما تشمل الأنشطة التفاعلية ورش عمل مثل «تربة كوكبنا» و«مدينة محايدة للكربون»، والتي تمنح المشاركين فرصة تصميم مدن مستدامة، وتحليل استراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية.