الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمال السويدي: استشراف دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام

جمال السويدي ورشيد الخيون ومحمد الملا وعدنان الراشد (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:10

الرياض (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»

حضر معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أعمال النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام 2025، والذي يُعقد خلال الفترة 19 - 21 فبراير في فندق هيلتون غرناطة بالرياض، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكّل».
يعقد المنتدى تحت رعاية معالي وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، وسط حضور واسع من وزراء ومسؤولين، ونخبة من الإعلاميين والخبراء والمتخصصين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور جمال سند السويدي، بالمناقشات والفعاليات التي يشهدها المنتدى، مؤكداً أنه منتدى مهم جداً لتطوير الإعلام في المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم، قائلاً: إن النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام 2025 لها أهمية كبيرة، لأنها تهدف إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية في الإعلام العالمي، واستكشاف دور الإعلام في تحولات الطاقة والابتكار المستدام، واستشراف الدور الحالي والمستقبلي للذكاء الاصطناعي في الإعلام.
وأضاف السويدي، أن المنتدى يسهم في تطوير المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي من خلال بناء جسور التفاهم والتعاون بين الدول في مجال الإعلام.

جمال السويدي
الإمارات
جمال سند السويدي
الذكاء الاصطناعي
السعودية
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©