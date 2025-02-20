جمال السويدي: استشراف دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام

الرياض (الاتحاد)

حضر معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أعمال النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام 2025، والذي يُعقد خلال الفترة 19 - 21 فبراير في فندق هيلتون غرناطة بالرياض، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكّل».

يعقد المنتدى تحت رعاية معالي وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، وسط حضور واسع من وزراء ومسؤولين، ونخبة من الإعلاميين والخبراء والمتخصصين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جمال سند السويدي، بالمناقشات والفعاليات التي يشهدها المنتدى، مؤكداً أنه منتدى مهم جداً لتطوير الإعلام في المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم، قائلاً: إن النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام 2025 لها أهمية كبيرة، لأنها تهدف إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية في الإعلام العالمي، واستكشاف دور الإعلام في تحولات الطاقة والابتكار المستدام، واستشراف الدور الحالي والمستقبلي للذكاء الاصطناعي في الإعلام.

وأضاف السويدي، أن المنتدى يسهم في تطوير المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي من خلال بناء جسور التفاهم والتعاون بين الدول في مجال الإعلام.