السيدة الأولى لإقليم زنجبار تزور مؤسسات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

زارت مريم مويني، السيدة الأولى حرم فخامة رئيس إقليم زنجبار، والوفد المرافق لها، ضمن زيارتها الرسمية إلى إمارة الشارقة، أمس، عدداً من المؤسسات في الشارقة بهدف استعراض التجربة التنموية الاجتماعية في الإمارة وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات في كلا الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة التي شارك بها عدد من قيادات ومديري المؤسسات التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي في زنجبار، في إطار حرص السيدة الأولى لإقليم زنجبار على تبنّي الممارسات المتقدمة في مجال تنمية المجتمع والاطلاع على تجارب وخبرات مؤسسات العمل المجتمعي في إمارة الشارقة والعمل معها لمواكبة احتياجات المجتمع المحلي في زنجبار، حيث تعد مريم مويني من أبرز رائدات التنمية الاجتماعية وتمتلك تجربة ثرية تمتد لأكثر من 20 عاماً قادت خلالها سلسلة من المبادرات التي كانت لها آثار إيجابية عميقة على مستوى تمكين الشباب والفتيات والنساء وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والارتقاء بمستوى حياة السكان في إقليم زنجبار.

واستهلت مريم مويني برنامجها في الإمارة بزيارة بيت الطفل في الشارقة «كنف» حيث التقت هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل، رئيس اللجنة العليا لبيت الطفل «كنف»، وأمينة الرفاعي، مدير مركز كنف، والشيخة موضي الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية وفروعها في الشارقة، ونورة بنت أحمد النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، ولجان مراد، مدير مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، وعدد من رؤساء الإدارات والهيئات الشريكة في «كنف».

واطلعت مريم مويني على تجربة «كنف» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يجمع كل الجهات ذات العلاقة لمعالجة ومواجهة حالات التعدي على الأطفال والإساءة لهم، كما استمعت من مديري ورؤساء الإدارات الشريكة في «كنف» إلى آليات سير العمل وتعرفت من خلالهم على المناهج التي اتبعوها لتجاوز التحديات وتعزيز التعاون المجتمعي والمؤسساتي لحماية الأطفال من الإساءات وتبعاتها النفسية والجسدية والعقلية.

وشمل برنامج مريم مويني في إمارة الشارقة زيارة لمقر مجلس إرثي للحرف المعاصرة الذي يعد نموذجاً للاستثمار في التراث والتاريخ والأصالة ودمجه بروح الحاضر والمستقبل لإنتاج قطع فنية فريدة تحفظ الهوية الأصيلة للثقافة وتنقلها عبر الأجيال القادمة، حيث التقت ريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وممثلين عن إدارة المجلس ورؤساء أقسامه.

وخلال الزيارة، أطلعت ريم بن كرم، السيدة الأولى لزنجبار على تجربة المجلس في تمكين النساء من خلال مهارات الحرف التراثية وتحقيق النجاح عبر الوصول للأسواق محلياً وعالمياً حيث تنافس منتجات إرثي أهم العلامات التجارية العالمية، وأشادت السيدة الأولى لإقليم زنجبار بتجربة ومنجزات «إرثي» الذي اعتبرته إبداعاً يجمع بين التمكين والتراث والحرفية والعالمية على حد سواء.

وزارت مريم مويني «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في منطقة القرائن، والتقت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام المؤسسة، وعدداً من أعضاء مجلس أمنائها، حيث استعرضت سعادتها تجربة «ربع قرن» واستراتيجياتها التي تدعم رؤية الإمارة في بناء جيل مبدع وواع ومؤهل للمستقبل من خلال بيئة ترتكز على بناء المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم المشتركة.

وأشادت السيدة الأولى لإقليم زنجبار بتجربة إمارة الشارقة في تمكين الأطفال وإشراكهم في الحياة العامة.