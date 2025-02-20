هيئة البيئة - أبوظبي تفوز بجائزة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، تحقيقها إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك بفوزها بجائزة التميز في إدارة الجودة لعام 2024 في حفل خاص بتكريم الفائزين أقيم في فيينا، ويؤكد التكريم التزام الهيئة بالتميز، ويشكل اعترافاً عالمياً بالجهود البارزة والتفاني الراسخ الذي تقدمه في تطبيق أعلى معايير الجودة ضمن مشاريعها وبرامجها، بالإضافة إلى إنجازاتها المشهودة في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي في الإمارة.

وتفوز الهيئة بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، وهي جائزة مرموقة تأسست في عام 1992 وتُمنح من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بهدف تقدير الجهات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في جميع مجالات نموذج التميز الخاص بها، ويسلط هذا الفوز الضوء على النجاح الكبير الذي تحققه في تعزيز ممارساتها في إدارة الجودة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في التطوير المستمر وتحسين خدماتها. وتقدم هذه الجائزة بناءً على عملية التقييم الشاملة التي أجرتها الجمعية الأوروبية للجودة والنوعية (ESQR)، التي تتضمن استطلاعات الرأي والأبحاث والدراسات التي تجرى على المؤسسات، ما يؤكد ريادة الهيئة في تحسين الجودة وتفانيها في تحقيق نتائج مؤثرة في الإدارة البيئية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا الفوز بجائزة التميز لإدارة الجودة النوعية المقدمة من الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة للعام الثالث على التوالي، ما يعكس استثمار الهيئة في التحسين والتطوير المستمر وجهودها الحثيثة في تبني الممارسات العالمية وقدرتها على وضع معايير مختلفة في مجال إدارة الجودة والتميز المؤسسي، بما يخدم مشاريعها ومبادراتها في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ما يجعلها نموذجاً ملهماً في هذا المجال، ويعزز أهدافها في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً على صعيد الأداء المتميز وإدارة الجودة، لاسيما في مجال حماية البيئة والطبيعة، وفي المجالات كافة، من أجل مستقبل أفضل للجميع».