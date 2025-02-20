بلدية أبوظبي توعّي بالحفاظ على البيئة والصحة والسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع خدمات البلدية، إلى أهمية التقيد والالتزام بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة، خلال تنفيذ أنواع الفعاليات كافة.

جاء ذلك، خلال الورشة التوعوية الافتراضية عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز) التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، واستهدفت من ورائها توعية منظمي الفعاليات التابعين لإدارة خدمات وإسعاد المجتمع في مراكز البلديات الفرعية بخصوص التأثيرات البيئية للفعاليات، والتبعات البيئية والصحية والمتعلقة بالسلامة الناتجة من نشاطات البلدية المتمثلة بالفعاليات.

وركزت الورشة على الآليات، والممارسات الناجحة في تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة، والإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع وقوع الحوادث والإصابات في الفعاليات، وتعزيز الوعي بين المشاركين والمنظمين حول التأثيرات البيئية للفعاليات، وكذلك تحديد الآثار البيئية التي يتوجب قياسها في الفعالية منها: (قياس الضوضاء، تحديد وفرز المخلفات، توضيح طريقة تعبئة نموذج قياس الأثر البيئي). وتناولت الورشة أيضاً طرق تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الفعاليات، وبين الحفاظ على البيئة والمجتمع المحيط بها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة، وتحسين الأداء البيئي.