الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي توعّي بالحفاظ على البيئة والصحة والسلامة

خلال فعاليات التوعية (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»

دعت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع خدمات البلدية، إلى أهمية التقيد والالتزام بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة، خلال تنفيذ أنواع الفعاليات كافة.
جاء ذلك، خلال الورشة التوعوية الافتراضية عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز) التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، واستهدفت من ورائها توعية منظمي الفعاليات التابعين لإدارة خدمات وإسعاد المجتمع في مراكز البلديات الفرعية بخصوص التأثيرات البيئية للفعاليات، والتبعات البيئية والصحية والمتعلقة بالسلامة الناتجة من نشاطات البلدية المتمثلة بالفعاليات.
وركزت الورشة على الآليات، والممارسات الناجحة في تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة، والإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع وقوع الحوادث والإصابات في الفعاليات، وتعزيز الوعي بين المشاركين والمنظمين حول التأثيرات البيئية للفعاليات، وكذلك تحديد الآثار البيئية التي يتوجب قياسها في الفعالية منها: (قياس الضوضاء، تحديد وفرز المخلفات، توضيح طريقة تعبئة نموذج قياس الأثر البيئي). وتناولت الورشة أيضاً طرق تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الفعاليات، وبين الحفاظ على البيئة والمجتمع المحيط بها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة، وتحسين الأداء البيئي.

الحفاظ على البيئة
بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
المحافظة على البيئة
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©