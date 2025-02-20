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الاتحاد النسائي العام يشارك في اجتماعات لجنة المرأة العربية

نورة السويدي خلال المشاركة فى الاجتماع (وام)
21 فبراير 2025 01:10

أبوظبي (وام)

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شاركت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للدورة الـ69، حول استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين،
وفي اجتماع الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، التي انعقدت برئاسة دولة فلسطين، وذلك عبر المنصة الرقمية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة العربية 2023ـ 2028، وأجندة المرأة والسلام والأمن، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي الدولي في مجال تمكين المرأة.
وأكدت نورة السويدي، أن الإمارات تؤدي دوراً ريادياً في دعم أعمال لجنة المرأة العربية بشكل عام والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً بشكل خاص، وتحرص على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاماً مع إستراتيجياتها الوطنية ورؤيتها المستقبلية.
وأضافت: إن الإمارات تسهم من خلال دعمها للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، في توفير بيانات دقيقة وتحليلات معمقة حول أوضاع المرأة في العالم العربي، ما يساعد في صياغة سياسات اقتصادية مستدامة تدعم تمكينها، كما تدعم الدولة مبادرات تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
وأوضحت، أن هذا الدعم يأتي ضمن التزام الإمارات بالارتقاء بمكانة المرأة، سواء عبر مساهمتها في المنظمات الإقليمية والدولية، أو من خلال إطلاق مبادرات تنموية تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المرأة العربية
الإمارات
الاتحاد النسائي
الاتحاد النسائي العام
نورة السويدي
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