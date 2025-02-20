«أداسي» تدمج رادارات «MILSAR» في «قرموشة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أداسي»، توقيع عقد مع «ميتيكسان للصناعات الدفاعية»، إحدى أكبر شركات الدفاع في تركيا، لدمج رادارات من طراز «MILSAR» في طائرة «قرموشة» دون طيار.

وبموجب العقد، الذي تم توقيعه على هامش فعاليات «آيدكس»، ستتمكن «أداسي» من تزويد طائرة «قرموشة» بحمولة جديدة غير حركية متكاملة تتميز بأنماط متعددة الاستخدامات للإشارة إلى الأهداف المتحركة لرصد وتتبع الأهداف المحتملة. كما سيوفر رادار «MILSAR» لمستخدمي طائرة «قرموشة» النهائيين وضع رادار الفتحة التركيبية للحصول على صور عالية الدقة في كل الأحوال الجوية، وتصنيف الأهداف، ورسم خرائط أرضية.

وتعدّ «قرموشة» طائرة مروحية دون طيار مصممة لمهام المعلومات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع، وتقوم «أداسي» بتطوير وتصنيع هذه الطائرة التي أصبحت أول طائرة دون طيار إماراتية الصنع بالكامل ضمن فئتها.

ويمكن للحاضرين في «آيدكس 2025» الاطلاع على محفظة «إيدج» المتنوعة عبر زيارة الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 حتى يوم 21 فبراير 2025.