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علوم الدار

أكاديمية ربدان توقع اتفاقية تدريب مشترك مع «الإنتربول»

أحمد الريسي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، توقيع اتفاقية تدريب مشترك مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات البحث والتدريب وتبادل الخبرات. وتصبح أكاديمية ربدان بموجب هذه الاتفاقية عضواً رسمياً في شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية، التي تعمل على الارتقاء بمعايير التدريب المخصص لأجهزة إنفاذ القانون من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين نخبة من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، وفالديزي أوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتخصصين لدى الطرفين. وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير وتنظيم وتنفيذ أنشطة ومشاريع تدريبية مشتركة، بما في ذلك الدورات والندوات والمؤتمرات والمناهج الدراسية والجولات الدراسية وأنشطة تدريب المدربين.
وقال جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «تنسجم شراكتنا مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى لعب دورٍ محوري في تطوير الكفاءات والقدرات المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات وغيرها ذات الصلة، ذلك بالتعاون مع شبكة نوعية من أهم الشركاء الدوليين والمحليين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الانطلاق نحو آفاق جديدة تُعزِّز من جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية ربدان، إلى جانب رفع كفاءة كوادر إنفاذ القانون داخل المنطقة وخارجها».
ومن جهته، أكد فالديزي أوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أن الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الموثوقة والمعترف بها، مثل أكاديمية ربدان، تسهم في تطوير منهجية ومعايير تدريب عالمية متينة لإنفاذ القانون، بما يعود بالنفع على أعضاء الإنتربول، ويعزز شبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول.
ويلتزم الطرفان من خلال الاتفاقية بتقديم الدعم المتبادل لتطوير المواد والمناهج الدراسية للأنشطة التدريبية، وتبادل المواد الأكاديمية والتدريبية والمنشورات، إلى جانب تبادل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض «آيدكس 2025»، حيث تُشارك أكاديمية ربدان كواحدة من الجهات العارضة.

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