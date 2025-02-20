تعاون لتعزيز قدرات الاتصالات العسكرية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «كاتم»، رائدة تطوير حلول الاتصالات المبتكرة وفائقة الأمان وحماية البيانات والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس، مذكرة تفاهم مع قسم الاتصالات في كودان، «دي تي سي DTC»، الشركة الأسترالية الرائدة ضمن مجال الاتصالات اللاسلكية عالية التردد واتصالات الراديو الأرضية المتنقلة.

ويتعاون الطرفان لتطوير وتطبيق حلول اتصالات عالية الأمان وقابلة للتكيف وجاهزة للمهام، مصممة خصيصاً للعمليات الدفاعية والأمنية المعاصرة.

وقال ديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لدى شركة كاتم: «نلتزم بضمان حصول المشغلين في أصعب البيئات على اتصال آمن وبعيد المدى لمساعدتهم على تلبية المتطلبات دائمة التطور للحروب العصرية وضمان جهوزيتهم لمهام الأمن الوطني الحساسة».