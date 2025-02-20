مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي يشيد بكفاءة أبناء الوطن

أبوظبي (وام)

أشاد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بكفاءة وخبرات أبناء الوطن في إدارة وتنظيم الفعاليات الدولية المتخصصة مثل «آيدكس» الذي أصبح واحداً من أبرز المعارض الدولية في العالم. جاء ذلك خلال زيارته لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث اطلع بحضور عدد من الضباط، على ما تقدمه الأجنحة الوطنية والعالمية من معروضات تظهر الصناعات العسكرية الحديثة والتقنيات والحلول الذكية المتطورة.

كما زار منصة شرطة أبوظبي، حيث اطلع على أحدث أنظمتها الأمنية المتطورة من خلال مركز شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي 57 وأحدث تقنيات إدارة الأدلة الجنائية في تقديم أول مختبر باليستي متنقل للأسلحة والذخائر في العالم.

وتابع عرضاً لسيناريو التفتيش الأمني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز التدريب الافتراضي، كما اطلع على عرض مديرية المرور والدوريات الأمنية للروبوت صقر (الشبيه بالإنسان) الذي يعد من أحدث روبوتاتها الذكية.