قائد الحرس الوطني يطلع على أحدث التقنيات الدفاعية في «آيدكس ونافدكس 2025»

أبوظبي (وام)

قام اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، بجولة ميدانية في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2025» والدفاع البحري «نافدكس 2025»، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والأنظمة الدفاعية التي تقدمها كبرى الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والأمنية.

وخلال جولته، زار قائد الحرس الوطني عدداً من أجنحة الشركات الإماراتية والعالمية الرائدة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، واستمع إلى عروض تفصيلية حول أحدث المعدات والأنظمة الدفاعية، ودورها في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية.