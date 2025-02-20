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علوم الدار

خلال 4 أيام.. 23.72 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» 2025

ماجد الجابري ومحمد الزعابي ومهرة الظاهري خلال المؤتمر الصحفي (وام)
21 فبراير 2025 01:12

أبوظبي (وام)

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آيدكس ونافدكس
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بلغ إجمالي الصفقات المُبرمة خلال أربعة أيام من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، 40 صفقة، بقيمة إجمالية 23.72 مليار درهم بعد إعلان مجلس التوازن إبرام 12 صفقة بقيمة 3.77 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025.
وكشفت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، بلغ 7 صفقات بقيمة 1.25 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» لشراء الذخائر بقيمة 488 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «إيه إم للصناعات» لشراء أهداف ميادين الرماية، بقيمة 4.54 مليون درهم. 
وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «بيانات» لتنفيذ وتطوير برنامج «ترجمة» بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «الإمارات للسيارات» لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار للآليات بقيمة 10 ملايين درهم. وتم التعاقد مع شركة «إتقان الخليج للحاسب الآلي» لتقديم خدمات الدعم الفني، بقيمة 22.5 مليون درهم، والتعاقد مع «المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة» لشراء الأحذية العسكرية بقيمة 233 مليون درهم، بينما شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة «ترست» لشراء منظومة ضابط الرصد بقيمة 487.7 مليون درهم. 
من جهته، أشار محمد سيف الزعابي، إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، بلغ 5 صفقات بقيمة 2.51 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الإيطالية «ليوناردو»، لشراء مروحيات من نوع AGUSTA (AW-139 helicopter) بقيمة 219.1 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الألمانية «رود آند شفارتس»، لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها بقيمة 10.8 مليون درهم. كما شملت الصفقات التعاقد مع الشركة الفرنسية «نكستر» لتوفير قطع الغيار وإصلاح وإسناد فني لدبابة اللوكليرك بقيمة 766 مليون درهم، والشركة السويدية «ساب» لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر (G6000 SRSS) بقيمة 753 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الأميركية «لوكهيد مارتن» لتوفير خدمات الدعم الفني، وتوفير قطع الغيار لطائرات بلاك هوك بقيمة 764.6 مليون درهم.
وأكد ماجد أحمد الجابري، دور مجلس التوازن في ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية، وتحديد الأولويات من خلال تطبيق استراتيجيات تضمن الوصول لأحدث المنتجات والحلول التقنية، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات لتحقيق رؤية دولة الإمارات في قطاع دفاعي موجه نحو المستقبل، يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية على المستوى العالمي.

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