«إيدج» تتعاون مع «ديل للدفاع» الألمانية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «ترست»، المزود الرائد للمعدات والتقنيات والخدمات المتقدمة لقوات الأمن والدفاع الوطني والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «ديل للدفاع».

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف «تراست» و«ديل للدفاع» فرص التعاون والاستفادة من خبراتهما لدعم تطوير القدرات الدفاعية والأمنية لدولة الإمارات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات (آيدكس) 2025 من قبل عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في «إيدج»، والدكتور هارالد بوشيك، الرئيس التنفيذي للبرامج في «ديل للدفاع»، وذلك بحضور الدكتور جاسم الزعابي، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال في ايدج، والدكتور عبد المنعم الشحي، رئيس شؤون العمليات في «ترست»، وكاتيا ديكر، رئيسة الشؤون الاقتصادية في السفارة الألمانية، وكريستوف شومان، الملحق العسكري الألماني.