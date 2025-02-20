«إيدج» تتعاون مع «ليوناردو دي آر إس» لتعزيز القدرات الدفاعية والصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ترست» الدولية، الشريك الصناعي الرئيس في دولة الإمارات، والتي ترعى المنظومة التعاونية بين قطاع الصناعة والحكومة والتابعة لمجموعة إيدج، أمس، عن شراكة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات مع شركة «ليوناردو دي آر إس»، المزودة الرائدة للحلول الدفاعية المتقدمة. وسيتعاون الشريكان على التطوير والإنتاج والدعم بعيد المدى للحلول الدفاعية المصممة خصيصاً للقوات المسلحة الإماراتية.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور جاسم الزعابي، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال لدى إيدج، وجو رحباني، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لدى «ليوناردو دي آر إس»، وبحضور الدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي لشؤون لعمليات لدى ترست، وبيل غويان، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال ورئيس قسم الأعمال الدولية لدى «ليوناردو دي آر إس»، ودينيس كروملي - نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة «ليوناردو دي آر إس» للإلكترونيات الأرضية، وكاميرون دادغار، المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال لدى «ليوناردو دي آر إس».