شراكة بين «إيدج» و«FNSS» لتحديث مركبات المشاة القتالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «الطيف»، رائدة دعم دورة حياة الأنظمة البرية بالكامل والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس مذكرة تفاهم مع شركة «FNSS»، المعروفة عالمياً ضمن مجال الأنظمة البرية والمتخصّصة في تصميم وإنتاج المركبات القتالية المدرعة المدولبة والمجنزرة، إلى جانب المركبات القتالية الهندسية والمركبات البرية المسيّرة، والأبراج المدفعية وحلول الطاقة الهجينة للمركبات العسكرية والحلول المستدامة.

وتهدف الشراكة إلى تحديث أسطول محدد من مركبات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية للارتقاء بجهوزيتها للعمليات وأدائها الميداني.

وقّع الاتفاقية راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف، وقادر نائل كورت، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «FNSS»، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2025، المقام في مركز أدنيك أبوظبي الوطني للمعارض حتى يوم 21 فبراير الجاري.

وستتعاون الشركتان، بموجب الاتفاقية ووفق السياسات والإجراءات الداخلية، لتحسين وتحديث مركبات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، بهدف ضمان تلبيتها للمعايير التكنولوجية المطلوبة حالياً. كما تهدف عملية التحديث إلى الارتقاء بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية للمنصات الأرضية وتزويدها بأحدث القدرات لتحسين الأداء والجهوزية للعمليات.